Inter, Lukaku indietro a rischio la sua presenza contro la Roma (Di martedì 27 settembre 2022) Romelu Lukaku ancora non al meglio dopo l'infortunio Non buone notizie per Simone Inzaghi arrivano dall'infermeria. Secondo quanto riferito da Sky Sport in un aggiornamento sui nerazzurri, Romelu Lukaku non sarebbe ancora al meglio e la sua presenza contro la Roma è in forte dubbio. "Brozovic, nuovi esami a inizio della prossima settimana. Calhanoglu sta meglio, tra domani e dopodomani torna in gruppo ed è pronto per tornare tra i convocati. Lukaku è più indietro perché ha una mole importante, serve altro tempo per essere a disposizione, sta ultimando il percorso di recupero. Ha fatto gli esami nelle scorse ore e tutto procede per il meglio, ma manca del tempo ancora e non ce lo aspettiamo a disposizione per la Roma".

