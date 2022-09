Inter, Gazzetta: “Skriniar? Rinnovo lontano, il Psg lo vuole subito” (Di martedì 27 settembre 2022) Il futuro di Milan Skriniar è sempre più incerto. Dopo esser stato vicino al Psg in estate, il difensore slovacco alla fine è rimasto all’Inter. Tuttavia, con il contratto in scadenza nel 2023 ed un Rinnovo che tarda ad arrivare, non è da escludere del tutto la possibilità di vederlo con la maglia del club parigino. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che ha scritto: “Skriniar vede Parigi, il PSG lo vuole subito“. La Rosea ha poi aggiunto: “Il suo contratto è lontanissimo dall’essere rinnovato e il Psg è sempre sullo stesso trespolo. Non ha mai smesso di pensare a lui, anzi è pronto a rimodulare un’offerta furba per gennaio“. Oltre al danno anche la beffa per i nerazzurri, che rischiano di vendere Skriniar ad un prezzo più basso: “Non più sui 50 ... Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) Il futuro di Milanè sempre più incerto. Dopo esser stato vicino al Psg in estate, il difensore slovacco alla fine è rimasto all’. Tuttavia, con il contratto in scadenza nel 2023 ed unche tarda ad arrivare, non è da escludere del tutto la possibilità di vederlo con la maglia del club parigino. A riportarlo è ladello Sport, che ha scritto: “vede Parigi, il PSG lo“. La Rosea ha poi aggiunto: “Il suo contratto è lontanissimo dall’essere rinnovato e il Psg è sempre sullo stesso trespolo. Non ha mai smesso di pensare a lui, anzi è pronto a rimodulare un’offerta furba per gennaio“. Oltre al danno anche la beffa per i nerazzurri, che rischiano di venderead un prezzo più basso: “Non più sui 50 ...

