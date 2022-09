Inter, Gazzetta: “Il Psg bussa forte ad Appiano per Milan Skriniar” (Di martedì 27 settembre 2022) Inter, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta la squadra Inter è messa alle strette dal Psg che pressa Skriniar per muoverlo subito. “Milan Skriniar è sempre rimasto qua, sedotto e pure combattuto: Milano è casa, ma d’estate si sarebbe trasferito di corsa sotto la Tour Eiffel. Un po’ perché gli sceicchi hanno invogliato il viaggio a suon di milioni e un po’ perché giocare con Messi-Neymar-Mbappé è un privilegio riservato a pochi. Un mese dopo la fine del mercato, quando fu legato alla sedia da Zhang e dai dirigenti nerazzurri, la situazione del difensore slovacco non è poi tanto cambiata. Il suo contratto in scadenza 2023 è ancora lontanissimo dall’essere rinnovato, oggi ancora più di ieri, e il Psg è sempre sullo stesso trespolo”. “Non ha mai ... Leggi su seriea24 (Di martedì 27 settembre 2022)- Come riporta ad oggi lala squadraè messa alle strette dal Psg che pressaper muoverlo subito. “è sempre rimasto qua, sedotto e pure combattuto:o è casa, ma d’estate si sarebbe trasferito di corsa sotto la Tour Eiffel. Un po’ perché gli sceicchi hanno invogliato il viaggio a suon di milioni e un po’ perché giocare con Messi-Neymar-Mbappé è un privilegio riservato a pochi. Un mese dopo la fine del mercato, quando fu legato alla sedia da Zhang e dai dirigenti nerazzurri, la situazione del difensore slovacco non è poi tanto cambiata. Il suo contratto in scadenza 2023 è ancora lontanissimo dall’essere rinnovato, oggi ancora più di ieri, e il Psg è sempre sullo stesso trespolo”. “Non ha mai ...

