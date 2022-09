Inter e Milan finalizzano con il Comune di Milano i dettagli del nuovo stadio (Di martedì 27 settembre 2022) Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Sport: 27/09/2022 alle 13:53 est San Siro verrà demolito e ne verrà costruita una completamente nuova sul terreno circostante: ‘La Cattedrale’ Avrà una capienza di circa 65mila spettatori e la sua inaugurazione è prevista per la stagione 2027-28. Inter, Milan e il consiglio comunale del Comune Milanese si incontreranno questo mercoledì per definire i dettagli finali del progetto di costruzione de ‘La Cattedrale’, un nuovo stadio per entrambe le squadre; progetto che sta raggiungendo le ultime fasi burocratiche prima della messa in opera dei lavori che dovrebbero iniziare nel 2024 e concludersi nel 2027. Il noioso percorso delle due ... Leggi su justcalcio (Di martedì 27 settembre 2022) Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Sport: 27/09/2022 alle 13:53 est San Siro verrà demolito e ne verrà costruita una completamente nuova sul terreno circostante: ‘La Cattedrale’ Avrà una capienza di circa 65mila spettatori e la sua inaugurazione è prevista per la stagione 2027-28.e il consiglio comunale delese si incontreranno questo mercoledì per definire ifinali del progetto di costruzione de ‘La Cattedrale’, unper entrambe le squadre; progetto che sta raggiungendo le ultime fasi burocratiche prima della messa in opera dei lavori che dovrebbero iniziare nel 2024 e concludersi nel 2027. Il noioso percorso delle due ...

