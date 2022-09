Inter, Antonello: “Progetto nuovo stadio adatto ad una città innovativa come Milano” (Di martedì 27 settembre 2022) Alessandro Antonello, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa del nuovo stadio di Milano: “Inter e Milan sono sempre stati parte della vita sociale e della storia della città. Si tratta dunque di un investimento per tutta la città in quanto offrirà migliaia di posti di lavoro. Non lo definirei un Progetto sul nuovo stadio, bensì una riqualificazione urbana polifunzionale. Rispetto al Progetto presentato all’inizio sono state raddoppiate le aree verdi e sarà la zona più grande di Milano a traffico limitato“. Antonello ha poi aggiunto: “Ci sono obiettivi di natura sportiva, ma anche ambientale e sociale. Questo ... Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) Alessandro, amministratore delegato dell’, ha parlato in conferenza stampa deldi: “e Milan sono sempre stati parte della vita sociale e della storia della. Si tratta dunque di un investimento per tutta lain quanto offrirà migliaia di posti di lavoro. Non lo definirei unsul, bensì una riqualificazione urbana polifunzionale. Rispetto alpresentato all’inizio sono state raddoppiate le aree verdi e sarà la zona più grande dia traffico limitato“.ha poi aggiunto: “Ci sono obiettivi di natura sportiva, ma anche ambientale e sociale. Questo ...

FraNasato : Antonello, AD Inter, in conferenza stampa: 'Capienza? I dati dicono che prima della pandemia la media era circa 61m… - pinguinedu9 : RT @marifcinter: #Stadio, Antonello: 'Abbiamo accettato tutte le condizioni dell'amministrazione, questa è la versione definitiva. Inter e… - sportface2016 : #Inter, #Antonello: “Progetto nuovo stadio adatto ad una città innovativa come #Milano” - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Antonello: «I club investono a Milano e per Milano»: Non soltanto il presidente del Milan Paol… - FcInterNewsit : Antonello: 'Nuovo stadio valore aggiunto per Inter, Milan e la città. Investimento di 1,3 miliardi di euro' -