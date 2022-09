Inter | Antonello | «Il nuovo San Siro perfetto per Milano»

(Di martedì 27 settembre 2022) Le parole dell’ad dell’: «Il progetto delSanè adatto ad una città innovativa come» l’amministratore delegato dell’, Alessandroha commentato i progetti delstadio di San. Di seguito le sue parole. «e Milan sono sempre stati parte della vita sociale e della storia della città. Si tratta dunque di un investimento per tutta la città in quanto offrirà migliaia di posti di lavoro. Non lo definirei un progetto sulstadio, bensì una riqualificazione urbana polifunzionale. Rispetto al progetto presentato all’inizio sono state raddoppiate le aree verdi e sarà la zona più grande dia traffico limitato“. ...

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni , nel corso di una conferenza stampa per presentare il nuovo progetto stadio con l'ad dell'Alessandro, ha parlato del possibile inizio dei lavori: 'Prevedibilmente i cantieri per il nuovo stadio inizieranno nell'ultimo semestre del 2024 e il taglio del nastro sarà nel 2028.