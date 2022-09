“Insegno da più di 10 anni come precaria, ho scritto 7 libri didattici per la Pearson ma ogni anno il MIUR mi licenzia”. INTERVISTA (Di martedì 27 settembre 2022) “Sono una docente, una precaria storica (e stoica!) della scuola in quanto Insegno da più di 10 anni. Grazie alla mia laurea, al dottorato, a tanti anni di assegni di ricerca e di supplenze, ho accumulato un bel numero di punti e guadagnato la seconda posizione nelle GPS di seconda fascia, nella mia classe di concorso. In realtà, ho pubblicato anche 7 libri scolastici di scienze che, però, per i criteri di valutazione della scuola italiana, non danno diritto ad alcun punteggio. Insomma, potrei entrare in classe e spiegare sui libri che io ho scritto ma questo per il MIUR vale ZERO! Ma questo è un altro discorso”. E’ un altro discorso quello che Fabiana Chimirri, 46 anni, insegnante di Torino, accenna con una piccola ... Leggi su orizzontescuola (Di martedì 27 settembre 2022) “Sono una docente, unastorica (e stoica!) della scuola in quantoda più di 10. Grazie alla mia laurea, al dottorato, a tantidi assegni di ricerca e di supplenze, ho accumulato un bel numero di punti e guadagnato la seconda posizione nelle GPS di seconda fascia, nella mia classe di concorso. In realtà, ho pubblicato anche 7scolastici di scienze che, però, per i criteri di valutazione della scuola italiana, non ddiritto ad alcun punteggio. Insomma, potrei entrare in classe e spiegare suiche io homa questo per ilvale ZERO! Ma questo è un altro discorso”. E’ un altro discorso quello che Fabiana Chimirri, 46, insegnante di Torino, accenna con una piccola ...

