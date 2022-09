Iniziate le riprese di Anima Gemella | la nuova serie con Daniele Liotti

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 27 settembre 2022) Mediaset si sta preparando a lanciare unatv. Si tratta di, destinata al pubblico di Canale 5. La regia è stata affidata a Francesco Micciché mentre, per le location, si farà riferimento a Lesa, in provincia di Novara, a Torino e a Roma. Lein questi giorni, non permettono ancora di conoscere molti dettagli sul titolo, però, il cast d’eccezione e la trama avvincente, sicuramente, non deluderanno l’affezionato pubblico., al via ledellatv: i dettagliruoterà attorno alle vicende vissute da Carlo, un famoso medico rimasto vedovo dopo la morte della moglie Adele. Il lutto sarà ...