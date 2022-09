Infortunio Politano: recupero lampo, c’è ottimismo per il rientro (Di martedì 27 settembre 2022) Conclusa l’ultima partita dell’Italia in Nations League con una vittoria contro l’Ungheria per 2-0 che vale il passaggio alle semifinali della competizione, adesso le squadre di Serie A sono pronte al tour de force prima che i calciatori ripartiranno per disputare a dicembre il Mondiale in Qatar. Per quanto riguarda il Napoli di mister Spalletti, la prossima partita di campionato è in programma sabato 1 ottobre allo Stadio Maradona contro l’ostico Torino di Juric e con fischio d’inizio alle ore 15.00. Importanti novità, in vista della sfida contro i granata, giungono proprio dall’infermeria: infatti, il tecnico toscano potrà contare di nuovo sul rientro di Diego Demme e molto probabilmente avrà in panchina anche Matteo Politano. Quest’ultimo è reduce da un Infortunio alla caviglia rimediato nel match contro il Milan riportando una ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 settembre 2022) Conclusa l’ultima partita dell’Italia in Nations League con una vittoria contro l’Ungheria per 2-0 che vale il passaggio alle semifinali della competizione, adesso le squadre di Serie A sono pronte al tour de force prima che i calciatori ripartiranno per disputare a dicembre il Mondiale in Qatar. Per quanto riguarda il Napoli di mister Spalletti, la prossima partita di campionato è in programma sabato 1 ottobre allo Stadio Maradona contro l’ostico Torino di Juric e con fischio d’inizio alle ore 15.00. Importanti novità, in vista della sfida contro i granata, giungono proprio dall’infermeria: infatti, il tecnico toscano potrà contare di nuovo suldi Diego Demme e molto probabilmente avrà in panchina anche Matteo. Quest’ultimo è reduce da unalla caviglia rimediato nel match contro il Milan riportando una ...

