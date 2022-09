Incocciati | Napoli | quest' anno tutti lavorano a mille e Spalletti ha lo spogliatoio in mano' '

(Di martedì 27 settembre 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe, exe le sue parole: "Raspadori fa parte di ungià molto positivo. Fa benissimo anche in Nazionale. E' un ragazzo al massimo dell'entusiasmo eo fa bene a, ma occhio che il campionato e la stagione è ancora lunghissima. Toccherà ateneresulla corda e mantenere inalterati i lati positivi. -afferma- Il tecnico ha a disposizione tanti calciatori in attacco, può decidere anche in base all'avversario. Ci sonogli elementi per affrontare una stagione di livello importante.dovrà mantenere saldo lonei ...

napolista : Incocciati: «A Spalletti volevo dire che alcuni giocatori chiave del Napoli non lavorarono per lui» A Radio Punto… -

IlNapolista

... Luciano Spalletti A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe, ex'ex attaccante di Milan e, Giuseppe, è intervenuto a Tempi Supplementari, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni: Tutte le news sul calciomercato e sulCalcioNapoli24.it è stato ... Incocciati: «A Spalletti volevo dire che alcuni giocatori chiave del Napoli non lavorarono per lui» - ilNapolista A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Beppe Incocciati, ex Napoli e Milan: “Maradona era eccellente in tutto, anche nel golf, ha sempre avuto ...Giuseppe Incocciati, ex attaccante di Milan e Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della super sfida tra le sue ex squadre.