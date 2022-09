Incocciati: «A Spalletti volevo dire che alcuni giocatori chiave del Napoli non lavorarono per lui» (Di martedì 27 settembre 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Incocciati, ex Napoli: “Raspadori fa parte di un Napoli già molto positivo. Fa benissimo anche in Nazionale. E’ un ragazzo al massimo dell’entusiasmo e questo fa bene a tutti, ma occhio che il campionato e la stagione è ancora lunghissima. Toccherà a Spalletti tenere tutti sulla corda e mantenere inalterati i lati positivi. Il tecnico ha a disposizione tanti calciatori in attacco, può decidere anche in base all’avversario. Ci sono tutti gli elementi per affrontare una stagione di livello importante. Spalletti dovrà mantenere saldo lo spogliatoio nei momenti di difficoltà. Spalletti e gli errori dello scorso anno? A Canale 5 gliel’ho chiesto, lui forse non ha capito cosa volessi dirgli. ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 settembre 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe, ex: “Raspadori fa parte di ungià molto positivo. Fa benissimo anche in Nazionale. E’ un ragazzo al massimo dell’entusiasmo e questo fa bene a tutti, ma occhio che il campionato e la stagione è ancora lunghissima. Toccherà atenere tutti sulla corda e mantenere inalterati i lati positivi. Il tecnico ha a disposizione tanti calciatori in attacco, può decidere anche in base all’avversario. Ci sono tutti gli elementi per affrontare una stagione di livello importante.dovrà mantenere saldo lo spogliatoio nei momenti di difficoltà.e gli errori dello scorso anno? A Canale 5 gliel’ho chiesto, lui forse non ha capito cosa volessi dirgli. ...

napolista : Incocciati: «A Spalletti volevo dire che alcuni giocatori chiave del Napoli non lavorarono per lui» A Radio Punto… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Incocciati: 'Spalletti ha in mano lo spogliatoio, quest'anno tutti lavorano a mille' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Incocciati: 'Spalletti ha in mano lo spogliatoio, quest'anno tutti lavorano a mille' - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Incocciati: 'Spalletti ha in mano lo spogliatoio, quest'anno tutti lavorano a mille' - napolimagazine : L'EX - Incocciati: 'Spalletti ha in mano lo spogliatoio, quest'anno tutti lavorano a mille' -