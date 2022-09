Incendio a Caronno | in fiamme cento rotoballe di fieno in un campo

(Di martedì 27 settembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Per cause in corso di accertamento, ieri 26 settembre un centinaio didisono andate inin unalla periferia diPertusella, lungo la via Manzoni. Sul posto sono intervenute due autopompe dai distaccamenti di Tradate e Saronno: in supporto anche un’autobotte dalla sede di Busto/Gallarate, i cui operatori hanno ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Giorno_Varese : Incendio a Caronno Pertusella, 100 rotoballe di fieno in fiamme -

Sul luogo, è intervenuta un'ambulanza della Croce Azzurra diPertusella, infatti nell'della ditta a Uboldo, sarebbe rimasta ferita una persona . I sanitari stanno intervenendo in ...Fiamme nei campi al confine tra Brianza e Varesotto, aPertusella (Varese), dove un vastoha provocato una fitta e alta colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza. Sul posto stanno intervenendo diverse squadre di soccorso. 22 ... Incendio a Caronno Pertusella, 100 rotoballe di fieno in fiamme SARONNO – Sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno a domare l’incendio balle di fieno scoppiato ieri sera alle porte di Caronno Pertusella. Le fiamme, visibili a ...Vigili del fuoco in azione in serata a Caronno Pertusella per domare un vasto incendio scoppiato in un campo in via Alessandro Manzoni. Per cause da accertarsi oltre 100 grosse rotoballe di fieno sono ...