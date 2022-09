“Inappropriato”. Pure dalla Germania difendono Meloni: “Non è il diavolo, l'Ue la rispetti” (Di martedì 27 settembre 2022) I risultati delle elezioni italiani sono messi in risalto sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung, che mette l'accento sulle «reazioni contrastanti» provocate in Europa dalla vittoria dell'alleanza di centrodestra. La premier francese Elisabeth Borne ha dichiarato «In Europa abbiamo un insieme di valori e ovviamente staremo attenti che questi valori in materia di diritti umani e diritto all'aborto siano rispettati da tutti». Invece, «il primo ministro ungherese Viktor Orbàn si è congratulato con la leader del partito postfascista Fratelli d'Italia» e lo stesso ha fatto il premier polacco Mateusz Morawiecki. Il quotidiano tedesco dedica due editoriali alla svolta politica italiana, per difenderne la piena legittimità: «Le numerose reazioni critiche europee alle elezioni italiane sono state tanto prevedibili quanto inappropriate», scrive la Faz, e sottolinea che «se una ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 settembre 2022) I risultati delle elezioni italiani sono messi in risalto sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung, che mette l'accento sulle «reazioni contrastanti» provocate in Europavittoria dell'alleanza di centrodestra. La premier francese Elisabeth Borne ha dichiarato «In Europa abbiamo un insieme di valori e ovviamente staremo attenti che questi valori in materia di diritti umani e diritto all'aborto siano rispettati da tutti». Invece, «il primo ministro ungherese Viktor Orbàn si è congratulato con la leader del partito postfascista Fratelli d'Italia» e lo stesso ha fatto il premier polacco Mateusz Morawiecki. Il quotidiano tedesco dedica due editoriali alla svolta politica italiana, per difenderne la piena legittimità: «Le numerose reazioni critiche europee alle elezioni italiane sono state tanto prevedibili quanto inappropriate», scrive la Faz, e sottolinea che «se una ...

