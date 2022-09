In Qatar il Mondiale-Moneyball: la Fifa piazzerà 25 analisti di dati su ogni partita (Di martedì 27 settembre 2022) La Fifa piazzerà 25 analisti di dati su ogni partita del Mondiale, uno per giocatore, che dovranno catturare i diversi eventi che si svolgono durante un match. Poi inserirà questa mole enorme di informazioni su una piattaforma che potranno consultare solo i giocatori e i loro tecnici. Praticamente in tempo reale. La deriva moderna del calcio-Moneyball è già qui. Lo racconta La Nacion. La Fifa ha annunciato il lancio di questa applicazione – riservata e accessibile solo agli interessati – nell’ambito del pacchetto di novità che il Mondiale porterà in termini di statistiche avanzate. I giocatori in pratica ora avranno una finestra diretta su queste statistiche che saranno combinate con il tracciamento dei loro percorsi, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 settembre 2022) La25disudel, uno per giocatore, che dovranno catturare i diversi eventi che si svolgono durante un match. Poi inserirà questa mole enorme di informazioni su una piattaforma che potranno consultare solo i giocatori e i loro tecnici. Praticamente in tempo reale. La deriva moderna del calcio-è già qui. Lo racconta La Nacion. Laha annunciato il lancio di questa applicazione – riservata e accessibile solo agli interessati – nell’ambito del pacchetto di novità che ilporterà in termini di statistiche avanzate. I giocatori in pratica ora avranno una finestra diretta su queste statistiche che saranno combinate con il tracciamento dei loro percorsi, ...

