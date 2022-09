In Italia oltre un terzo dei decessi è legato a malattie cardiovascolari

Leggi su iltempo

(Di martedì 27 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Alla vigilia della Giornata Mondiale del Cuore 2022, sono ancora allarmanti i numeri legati all'impatto delle patologiein termini di mortalità. Silenzioso, invisibile e sottovalutato, il colesterolo è oggi tra i principali responsabili delle18,6 milioni di vittime per patologienel mondo e che nel nostro Paese fanno registrare il 34,8% dei. Ma oggi, dopo quasi tre anni di pandemia, qual è la percezione deglini? A scattare l'allarmante fotografia è l'indagine SWG per Sanofi presentata oggi a Milano in occasione dell'incontro ‘La prevenzione che sta a cuore.e colesterolo nei pazienti ad alto rischio: agire prima, in modo intensivo e efficace, per ridurre la mortalità'. ...