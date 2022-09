In fuga da Putin, le autorità della Finlandia: “Oltre 7mila russi entrati lunedì dalla frontiera” (Di martedì 27 settembre 2022) Il giorno dopo l’annuncio di Helsinki che limiterà l’ingresso dei turisti russi, la guardia di frontiera finlandese ha registrato code per entrare nel Paese ad alcuni valichi di frontiera con la russia. “Il traffico di frontiera ieri sera è stato più intenso del solito e ci sono code ai valichi di Vaalimaa, Nuiyamaa e Imatra”, ha annunciato sul suo account Twitter. lunedì la Guardia di frontiera della Finlandia ha registrato l’ingresso di “7.743 russi attraverso il confine terrestre”, 3.662 russi sono poi usciti dal Paese. “Il traffico è ancora intenso, ma si è ridotto rispetto al picco del fine settimana: la maggior parte di chi entra si dirige verso altri Paesi”, si legge nell’aggiornamento. Il ... Leggi su tpi (Di martedì 27 settembre 2022) Il giorno dopo l’annuncio di Helsinki che limiterà l’ingresso dei turisti, la guardia difinlandese ha registrato code per entrare nel Paese ad alcuni valichi dicon laa. “Il traffico diieri sera è stato più intenso del solito e ci sono code ai valichi di Vaalimaa, Nuiyamaa e Imatra”, ha annunciato sul suo account Twitter.la Guardia diha registrato l’ingresso di “7.743attraverso il confine terrestre”, 3.662sono poi usciti dal Paese. “Il traffico è ancora intenso, ma si è ridotto rispetto al picco del fine settimana: la maggior parte di chi entra si dirige verso altri Paesi”, si legge nell’aggiornamento. Il ...

