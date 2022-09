In Europa il maggiore consumo di petrolio, gas ed elettricità è legato alla produzione della plastica. “Sprecate risorse per monouso” (Di martedì 27 settembre 2022) Quello della produzione della plastica, oltre ad essere il settore nel quale si consuma più energia di tutta l’industria petrolchimica, è in assoluto il settore nel quale si utilizzano più petrolio, gas ed elettricità in Unione europea. Più di quanto non si faccia in altre industrie ad alta intensità energetica come quella alimentare, dell’acciaio e della produzione automobilistica. Nel 2020 l’Ue ha prodotto 55 milioni di tonnellate di plastica, utilizzando quasi il 9% del suo consumo totale di gas (che corrisponde all’incirca a quello dei Paesi Bassi) e l’8% del consumo complessivo di petrolio (quasi quanto il consumo di petrolio dell’Italia, sempre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Quello, oltre ad essere il settore nel quale si consuma più energia di tutta l’industria petrolchimica, è in assoluto il settore nel quale si utilizzano più, gas edin Unione europea. Più di quanto non si faccia in altre industrie ad alta intensità energetica come quella alimentare, dell’acciaio eautomobilistica. Nel 2020 l’Ue ha prodotto 55 milioni di tonnellate di, utilizzando quasi il 9% del suototale di gas (che corrisponde all’incirca a quello dei Paesi Bassi) e l’8% delcomplessivo di(quasi quanto ildidell’Italia, sempre ...

ilnerello : @CarloCalenda @ItaliaViva @matteorenzi Messa così +Europa ha avuto una crescita maggiore della vostra. - czritz80 : @monsieur_dapoz @francelenzi Si possono fare solo ipotesi fino a quando non sarà, se lo sarà ovviamente, chiarito c… - AdonellaV : RT @Nicola_Bressi: NASCE IN MEZZO ALL'ASFALTO un Eliantemo Maggiore (Helianthemum nummularium). Il suo nome significa 'fiore del sole'. La… - gbiondizoccai : 'Le nostre sanzioni funzionano, il PIL crollerà del 11%, un crollo maggiore che quello prodotto durante il crollo d… - Renny09722296 : @barbarab1974 Al momento del vaccino e covid non frega ne a me né a nessuno! Il problema maggiore e riuscire a farc… -