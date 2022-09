In Europa il debutto del nuovo Huawei Mate 50 Pro: prezzo un po’ alto (Di martedì 27 settembre 2022) Nelle ultime ore è giunta la conferma del lancio a livello internazionale della serie Huawei Mate 50, presentata all’inizio del mese di settembre 2022 e che vanta quattro modelli: Huawei Mate 50, Mate 50 Pro, Mate 50E e Mate 50 RS Porsche Design. Un’interessante novità riguarda lo smartphone di fascia premium Huawei Mate 50 Pro, che secondo quanto riferito dall’azienda stessa, per il momento sarà l’unico protagonista del lancio globale. Tuttavia, è anche possibile che nei mesi futuri possano giungere anche gli altri modelli. A questo punto, andiamo a vedere insieme i principali dettagli della scheda tecnica del Huawei Mate 50 Pro, prossimo al debutto sul mercato europeo. Il device ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 settembre 2022) Nelle ultime ore è giunta la conferma del lancio a livello internazionale della serie50, presentata all’inizio del mese di settembre 2022 e che vanta quattro modelli:50,50 Pro,50E e50 RS Porsche Design. Un’interessante novità riguarda lo smartphone di fascia premium50 Pro, che secondo quanto riferito dall’azienda stessa, per il momento sarà l’unico protagonista del lancio globale. Tuttavia, è anche possibile che nei mesi futuri possano giungere anche gli altri modelli. A questo punto, andiamo a vedere insieme i principali dettagli della scheda tecnica del50 Pro, prossimo alsul mercato europeo. Il device ...

