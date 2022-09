Immobiliare: mercato forte, ma cala interesse ad acquisto (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set. (Labitalia) - Un mercato Immobiliare che si conferma forte ma che lascia intravedere nuove tendenze: una diminuzione dell'interesse all'acquisto di case e un aumento dell'interesse all'affitto. Questo è ciò che emerge dall'analisi che Century 21 Italia ha eseguito sulle principali città italiane e che ha presentato nel corso dell'International Master Meeting che si è tenuto oggi a Roma, dove si sono riuniti i manager di 43 paesi del colosso del real estate americano, insieme al presidente e ceo Michael Miedler. Il ritorno all'affitto in Italia, come emerge dall'analisi Century 21, ci svela una tendenza che ancora non è stata intercettata dagli ultimi dati ufficiali. Secondo i dati dell'Osservatorio dell'Agenzia delle Entrate, infatti, il secondo trimestre 2022 risulta ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set. (Labitalia) - Unche si confermama che lascia intravedere nuove tendenze: una diminuzione dell'all'di case e un aumento dell'all'affitto. Questo è ciò che emerge dall'analisi che Century 21 Italia ha eseguito sulle principali città italiane e che ha presentato nel corso dell'International Master Meeting che si è tenuto oggi a Roma, dove si sono riuniti i manager di 43 paesi del colosso del real estate americano, insieme al presidente e ceo Michael Miedler. Il ritorno all'affitto in Italia, come emerge dall'analisi Century 21, ci svela una tendenza che ancora non è stata intercettata dagli ultimi dati ufficiali. Secondo i dati dell'Osservatorio dell'Agenzia delle Entrate, infatti, il secondo trimestre 2022 risulta ...

