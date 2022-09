Imma Tataranni 2, le anticipazioni della sesta puntata (Di martedì 27 settembre 2022) Imma Tataranni 2, anticipazioni sesta puntata: in onda il 29 settembre 2022 la sesta puntata della seconda stagione su Rai 1. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di martedì 27 settembre 2022)2,: in onda il 29 settembre 2022 laseconda stagione su Rai 1. Tvserial.it.

RaiUno : Tra me e Calogiuri non c'è nulla... Sarà vero?! 'Imma Tataranni Sostituto Procuratore - seconda stagione' INIZIA OR… - RaiUno : ?? ?? L’imprevedibile e schietta Tataranni sta per tornare. Tra nuovi casi da risolvere e il sospetto di un tradimen… - justtmat : imma tataranni una gran donna l’ho sempre amata lei - mocciosvs : io vorrei tanto guardare la nuova stagione del miglior sostituto procuratore d’italia imma tataranni ma ho già sonno ???? - aLaliselereza : io che mi stavo affogando col tonno quando vedo STEFANIA DEI CESARONI da Imma Tataranni -