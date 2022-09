Imma Tataranni 2 | dove eravamo rimasti prima della pausa

Leggi su movieplayer

(Di martedì 27 settembre 2022) Ripercorriamo insieme l'ultimo episodioparte di2 in attesaseconda, pronta a debuttare stasera su Rai1. Dopo il successostagione 1 e gli alti ascoltipartestagione 2, è pronta a tornare stasera su Rai1 alle 21:252 per gli ultimi quattro episodifiction Rai con protagonista Vanessa Scalera. L'appuntamento con le nuove puntate è fissato per oggi, 27 settembre, e poi per il 29 settembre, 6 e 13 ottobre, sempre inserata su Rai1. Il personaggio, nato dalla pennascrittrice Mariolina Venezia, si troverà alle prese con nuovi e stimolanti casi da risolvere, ma ...