Imma Tataranni 2, anticipazioni seconda puntata 29 settembre 2022: la trama, cosa succede con Calogiuri

L'attesa ne è valsa la pena e questa sera su Rai 1, in prima serata, è andato in onda il quinto episodio della seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. A quasi un anno di distanza, è ritornata la serie di Rai 1 tratta dai romanzi di Mariolina Venezia e giovedì 29 settembre andrà in onda il secondo appuntamento, con il sesto episodio.

Imma Tataranni il sesto episodio il 29 settembre 2022

Nel prossimo episodio, il sesto della seconda stagione, che si intitola La doppia vita di Mister E, Imma cercherà di convincere il marito, con la speranza che lui riesce a mettere una pietra sopra a quella foto compromettente con Calogiuri. L'uomo, però, preferisce andare a casa dai suoi, ...

