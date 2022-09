Imma Tataranni 2 | anticipazioni del 27 settembre

I PROGRAMMI IN CHIARO, ore 21:30 su Rai 1 Serie tv, episodio 2 05: Il peso dell'anima Bad Boys for Life, ore 21:25 su Rai 2 Film di genere thriller e azione con Will Smith e Martin ...Torna finalmente su Rai 1- Sostituto Procuratore con gli ultimi 4 episodi della seconda stagione. Ti raccontiamo perché la serie tv con Vanessa Scalera è da non perdere. Foto Ansa Premettiamo subito: se non l'...La nuova stagione di Rai Fiction si apre finalmente questa sera alle 21.25 con il ritorno su Rai1 di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, fiction IBC Movie – Rai Com con protagonista Vanessa Scaler ...Con: Vanessa Scalera, Alessio Lapice, Massimiliano Gallo, Barbara Ronchi, Carlo Buccirosso, Ester Pantano, Alice Azzariti, Carlo De Ruggeri, Antonio Gerardi, Monica Dugo, Dora Romano, Lucia Zotti, Ces ...