Ilary Blasi, nuovo retroscena sull’amante: si tratta di un ‘pezzo grosso’ | L’indiscrezione bomba (Di martedì 27 settembre 2022) Dopo l’avvenuta conferma della relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, arrivano ulteriori dettagli sull’identità dell’amante di Ilary Blasi. Il periodo estivo è stato caratterizzato da questa notizia di cronaca rosa che ha ammesso tutti con le spalle al muro. L’annuncio della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha lasciato il pubblico senza parole. Sono stati tanti i fan che hanno continuamente sperato che potesse arrivare nuovamente un ritorno di fiamma tra i due. Eppure ormai è divenuta realtà in quanto le carte sono state messe in tavola e gli accordi per il divorzio sono quasi terminati. Tra i tanti gossip e le tante indiscrezioni trapelate inerenti alle motivazioni per cui i due abbiano deciso di separarsi, oggi si torna a parlare delle presunte relazioni extraconiugali della ... Leggi su ildemocratico (Di martedì 27 settembre 2022) Dopo l’avvenuta conferma della relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, arrivano ulteriori dettagli sull’identità dell’amante di. Il periodo estivo è stato caratterizzato da questa notizia di cronaca rosa che ha ammesso tutti con le spalle al muro. L’annuncio della separazione trae Francesco Totti ha lasciato il pubblico senza parole. Sono stati tanti i fan che hanno continuamente sperato che potesse arrivare nuovamente un ritorno di fiamma tra i due. Eppure ormai è divenuta realtà in quanto le carte sono state messe in tavola e gli accordi per il divorzio sono quasi terminati. Tra i tanti gossip e le tante indiscrezioni trapelate inerenti alle motivazioni per cui i due abbiano deciso di separarsi, oggi si torna a parlare delle presunte relazioni extraconiugali della ...

GiusCandela : Ilary Blasi ha dato mandato al proprio difensore di procedere contro Alex Nuccetelli a fronte della perseverante op… - paolochiariello : #Juorno #divorzio #TottiBlasi, #IlaryBlasi dà mandato ai legali per querelare l'ex amico #alexnuccetelli - juornoit : #Juorno #divorzio #TottiBlasi, #IlaryBlasi dà mandato ai legali per querelare l'ex amico #alexnuccetelli - zazoomblog : Ilary Blasi denuncia un amico di Francesco Totti ecco perché - #Ilary #Blasi #denuncia #amico - tranviadeseo : Ilary prendi me, scegli me, ama me -