Ilary Blasi denuncia Alex Nuccetelli, il miglior amico di Francesco Totti (Di martedì 27 settembre 2022) Era nell'aria da tempo, probabilmente fin dalla prima intervista rilasciata da Alex Nuccetelli, famoso pr romano nonché amico intimo di Francesco Totti. Non sappiamo se lo abbia fatto per difendere l'onore dell'amico o semplicemente per cavalcare la bufera mediatica nata dopo l'annuncio della separazione tra Totti e Ilary Blasi. Fatto sta che l'uomo ha conquistato titoli, articoli e citazioni varie grazie alle continue rivelazioni sulla vita di coppia tra il Pupone e l'ex letterina, puntando spesso il dito accusatorio proprio nei confronti della donna. Fino a questo momento Ilary Blasi non aveva mai risposto alle indiscrezioni rivelate da Nuccetelli, scegliendo la via del silenzio come ...

