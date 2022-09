Il voto scatena i bookmaker: dal toto-ministri al successore di Letta, ecco su chi scommettono (Di martedì 27 settembre 2022) Il toto-ministri, ma anche il futuro di Pd e Lega. Il voto scatena i bookmaker, che in queste ore stanno rilasciando quotazioni su chi andrà a coprire i dicasteri chiave e su chi prenderà il posto di Enrico Letta alla segreteria, dopo il congresso al quale lui non si candiderà. Finisce, però, in questo gioco sulla politica italiana anche Matteo Salvini, sebbene abbia chiarito che, pur non soddisfatto dal risultato della Lega, la sua leadership non è sul tavolo: «Non ho mai avuto così tanta determinazione e voglia di lavorare», ha spiegato il segretario del Carroccio. Il toto-ministri secondo i bookmaker A dare le quotazioni, rilanciate da Agipronews, è il sito Oddsdealer.net, fornitore di quote per i bookmaker ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 settembre 2022) Il, ma anche il futuro di Pd e Lega. Il, che in queste ore stanno rilasciando quotazioni su chi andrà a coprire i dicasteri chiave e su chi prenderà il posto di Enricoalla segreteria, dopo il congresso al quale lui non si candiderà. Finisce, però, in questo gioco sulla politica italiana anche Matteo Salvini, sebbene abbia chiarito che, pur non soddisfatto dal risultato della Lega, la sua leadership non è sul tavolo: «Non ho mai avuto così tanta determinazione e voglia di lavorare», ha spiegato il segretario del Carroccio. Ilsecondo iA dare le quotazioni, rilanciate da Agipronews, è il sito Oddsdealer.net, fornitore di quote per i...

