Il ruolo del Gnl nella crisi del gas

(Di martedì 27 settembre 2022) Nello scorso autunno, la Russia – con varie scuse – ha cominciato a fornire solo in parte il gas naturale di cui le imprese europee avevano bisogno, nonostante ne avesse in abbondanza, provocando un primo forte innalzamento dei prezzi. Se avesse continuato a comportarsi come un operatore “normale” i prezzi si sarebbero riassestati e non avremmo avuto nessuna. La Russia aveva già deciso di usare le forniture del gas come arma di guerra per indurre i Paesi democratici occidentali a non intromettersi nei suoi progetti imperiali. I prezzi erano già saliti durante l’estate perché agli acquisti di gas della Cina, impegnata in un vasto piano di metanizzazione, si sono sommati gli effetti della siccità in Brasile, la scarsa ventosità nel Mare del Nord e la fermata imprevista di centrali nucleari francesi, che hanno ridotto le produzioni di elettricità, garantite dal ...