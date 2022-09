(Di martedì 27 settembre 2022) Relegata nell'inferno dantesco dei traditori di pronostici . È il destino della Juventus in balìa delle voragini di cassa (meno 254 milioni) e dei pesci in faccia (da Benfica e Monza). Massimiliano ...

sportli26181512 : Il “ritornismo”, Allegri e lo spigolo di Bonucci -

TuttoJuve24.it

Massimilianoè sotto schiaffo da quando tornò, due estati fa, errore suo e topica della società. Diffidare, sempre, di chi rifiuta il Real. Anche se in patria ha vinto, rivinto e stravinto. I ...Massimilianoè sotto schiaffo da quando tornò, due estati fa, errore suo e topica della società. Diffidare, sempre, di chi rifiuta il Real. Anche se in patria ha vinto, rivinto e stravinto. I ... Juventus, Delio Rossi difende: "Non dite che il problema è Allegri" Relegata nell’inferno dantesco dei traditori di pronostici. È il destino della Juventus in balìa delle voragini di cassa (meno 254 milioni) e dei pesci in faccia (da Benfica e Monza). Massimiliano All ...