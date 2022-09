Il risveglio amaro della sinistra nelle città e gli ultimi baluardi residui

(Di martedì 27 settembre 2022) Un mare blu in cui annegano piccole, sparute isole rosse: la cartina dell’Italia, negli schemi post-elettorali, non lascia margine al dubbio: vittoriadestra a tappeto. Anche la mappa delle c... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

BiagioRR : RT @SecolodItalia1: Il “triste” risveglio di Damiano dei Maneskin, il “fuori di testa” oggi è lui e mastica amaro - yccade : @_nevertogether_ La cosa triste sono le orde di ragazzi che votano destra confondendo l'essere un cittadino con l'e… - stefanodeferra2 : RT @SecolodItalia1: Il “triste” risveglio di Damiano dei Maneskin, il “fuori di testa” oggi è lui e mastica amaro - GianniCestra69 : RT @SecolodItalia1: Il “triste” risveglio di Damiano dei Maneskin, il “fuori di testa” oggi è lui e mastica amaro - Alice160383 : @myrosycandy @Mov5Stelle Bellissime parole!! Mi sono commossa ci ho creduto fino alla fine perché in fondo in fondo… -

LA NAZIONE

Quello del leader della Lega è un lunedì, ma dal retrogusto dolce. Ilnel day after delle elezioni politiche, infatti, regala gioie e dolori a Matteo Salvini , che si ritrova sì nella coalizione di centrodestra che ha vinto ...Unanche per Damiano David , frontman dei Måneskin , che sulle sue storie Instagram pubblica la prima pagina de La Republica accompagnata dalla frase Today is a sad day for my country"... Risveglio amaro a tu per tu col ladro entrato in casa Dai grandi ai piccoli centri, la mappa elettorale ricalca lo stesso schema: i quartieri rossi storici da tempo vanno a destra, e stavolta lo hanno fatto ancora di più. Fabrizio Masia: "L'isolamento ha ...Elezioni amare per il segretario della Lega, risultato deludente che mette in discussione la sua posizione nel partito e nel nuovo Governo ...