(Di martedì 27 settembre 2022) Non c’è solo il toto-nomi sui ministri del prossimo governo ad animare il dibattito politico post-elettorale. All’indomani della vittoria del centrodestra alle urne, tra chi si chiede quale sarà la strategia governativa del premier in pectore,. E chi si interroga sui futuri rapporti tra Italia e Unione Europa. È soprattutto una la domanda che circola insistentemente tra giornalisti e commentatori della politica in tv: «Che tipo di rapporti ci saranno tra lae il premier uscente Mario?». Un quesito che Luigi, ospite di Nicola Porro nel corso della puntata di ieri di Quarta Repubblica, esplicita e concentra su un punto. Una indiscrezione che sembra quasi spiazzare il conduttore: «– profetizza nella puntata di lunedì 26 ...

SecolodItalia1 : Il retroscena lanciato in tv da Bisignani: «Sono sicuro che Giorgia Meloni spingerà Draghi alla Nato»… - infoitcultura : “Le ha lanciato la cacca dal finestrino”: disgustoso retroscena sul litigio tra Ginevra ed Elettra Lamborghini -

Trend-online.com

Nuovispuntano su quel fatidico giorno, l'8 settembre, in cui Elisabetta II ci ha ... Da un sondaggiodal Sun , lei risulta ottava nella classifica dei Reali più graditi dai sudditi. ...... emergono nuovisulla complicata vita di Saman . La ragazza aveva raccontato tutto in ... Una volta, circa cinque mesi fa, haun coltello nella mia direzione, non ha colpito me ma il ... Elettra e Ginevra Lamborghini, scoperto il disgustoso e sconvolgente retroscena della lite Svelato il mistero dietro il litigio delle due sorelle Lamborghini I dettagli del fattaccio sono venuti fuori al Grande Fratello Vip, come era prevedibile Uno dei grandi interrogativi che ruota intor ...Il tecnico del Napoli ha sempre avuto un ruolo molto importante nella carriera dei suoi giocatori. Il tecnico partenopeo ha iniziato bene.