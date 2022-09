"Il Pnrr si può cambiare". La sfida di Lollobrigida contro il caro energia (Di martedì 27 settembre 2022) Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, parla delle emergenze che sta affrontando il nostro Paese. Prima su tutte quella energetica. Per questo l'esponente di FdI ritiene possibile modificare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per renderlo più aggiornato e funzionale alla mutata realtà internazionale. Subito «un confronto leale» col governo Draghi per impostare la prossima legge di bilancio. Intervistato dalla Stampa, Francesco Lollobrigida promette «segnali puntuali» agli italiani che hanno votato il centrodestra. E apre al confronto con le opposizioni: «Siano costruttive come lo siamo stati noi». Per quanto riguarda la manovra, spiega, «Bisognerà raccordarsi e confrontarsi fin da subito con l'attuale governo. Non si potrà fare tutto ma bisognerà dare segnali puntuali rispetto alla realizzazione del ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 settembre 2022) Francesco, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, parla delle emergenze che sta affrontando il nostro Paese. Prima su tutte quella energetica. Per questo l'esponente di FdI ritiene possibile modificare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per renderlo più aggiornato e funzionale alla mutata realtà internazionale. Subito «un confronto leale» col governo Draghi per impostare la prossima legge di bilancio. Intervistato dalla Stampa, Francescopromette «segnali puntuali» agli italiani che hanno votato il centrodestra. E apre al confronto con le opposizioni: «Siano costruttive come lo siamo stati noi». Per quanto riguarda la manovra, spiega, «Bisognerà raccordarsi e confrontarsi fin da subito con l'attuale governo. Non si potrà fare tutto ma bisognerà dare segnali puntuali rispetto alla realizzazione del ...

pdnetwork : Meloni cita l'art.21 del regolamento del #PNRR per dire che si può cambiare il Piano. Forse non l'ha letto, perché… - FratellidItalia : RT @tempoweb: 'Il #Pnrr si può cambiare'. La sfida di #Lollobrigida contro il caro #energia #27settembre #iltempoquotidiano - tempoweb : 'Il #Pnrr si può cambiare'. La sfida di #Lollobrigida contro il caro #energia #27settembre #iltempoquotidiano… - serenel14278447 : Lollobrigida: “Il Pnrr può cambiare, servono più fondi all’energia” - Alex54170507 : RT @byoblu: 'Esistono dei binari già tracciati, come quelli del #PNRR da cui non si può stare fuori. La più grande difficoltà di @GiorgiaMe… -

Pnnr: Tajani, 'nessuna rivoluzione, può essere reso più flessibile' Roma, 27 set " "Il Pnrr può essere reso più flessibile, ma non ci sarà nessuna rivoluzione e non faremo perdere i fondi europei al Paese: siamo gente responsabile e seria". Lo ha detto Antonio Tajani a Mattino cinque. Consultazioni per il governo dal 17 ottobre. Mattarella punta a un percorso rapido Un termine che può apparire distante ma che è vincolato agli adempimenti necessari per insediare il ... incombono alcune decisioni sul conflitto in Ucraina, il Pnrr e la legge di Bilancio. Ecco perché ... La Stampa Roma, 27 set " "Ilessere reso più flessibile, ma non ci sarà nessuna rivoluzione e non faremo perdere i fondi europei al Paese: siamo gente responsabile e seria". Lo ha detto Antonio Tajani a Mattino cinque.Un termine cheapparire distante ma che è vincolato agli adempimenti necessari per insediare il ... incombono alcune decisioni sul conflitto in Ucraina, ile la legge di Bilancio. Ecco perché ... Lollobrigida: “Il Pnrr può cambiare, servono più fondi all'energia”