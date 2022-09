Il patriarca russo Kirill chiede una 'mobilitazione spirituale' (Di martedì 27 settembre 2022) Il patriarca di Mosca e di tutta la Russia Kirill ha sottolineato l'importanza d in una "mobilitazione spirituale", che - a suo dire - porterà alla fine alla riconciliazione tra Russia e Ucraina. Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 settembre 2022) Ildi Mosca e di tutta la Russiaha sottolineato l'importanza d in una "", che - a suo dire - porterà alla fine alla riconciliazione tra Russia e Ucraina. Lo ...

giornali_it : Il patriarca russo Kirill: “Chi muore in Ucraina si sacrifica per gli altri, questo lava via tutti i peccati commes… - ilfattovideo : Il patriarca russo Kirill: “Chi muore in Ucraina si sacrifica per gli altri, questo lava via tutti i peccati commes… - Baldassarre_31 : RT @IK5QLO: Un'altra barzelletta che gira a Mosca: Il patriarca kirill annuncia che ogni soldato russo morto in guerra per la patria andrà… - FederigoBobini : RT @IK5QLO: Un'altra barzelletta che gira a Mosca: Il patriarca kirill annuncia che ogni soldato russo morto in guerra per la patria andrà… - ADufresne71 : RT @IK5QLO: Un'altra barzelletta che gira a Mosca: Il patriarca kirill annuncia che ogni soldato russo morto in guerra per la patria andrà… -