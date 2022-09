Il Napoli non dimentichi Kvaratskhelia per i rigori (ha portato la Georgia in Serie B di Nations) (Di martedì 27 settembre 2022) La Georgia non ha vinto il proprio girone di Nations League: gruppo 4 della Lega C. Lo ha dominato. Girone in cui c’era anche la Macedonia del Nord la squadra che ci ha buttato fuori dal Mondiale. La Georgia, dicevamo. Cinque vittorie e un pareggio (in casa contro la Bulgaria: 0-0). Sedici gol fatti, tre subiti. Sei ne ha messi a segno Kvicha Kvaratskhelia uomo nuovo non soltanto del Napoli ma ormai del calcio europeo e mondiale. Ha trascinato la sua Nazionale alla promozione nel girone B di Nations League. Non è da solo ma è lui la stella. Non solo della Georgia dove peraltro ha segnato 10 gol in 19 presenze (ne ha segnati due a alla Svezia e uno alla Spagna) ed è un serio candidato a diventare il cannoniere di tutti i tempi della Nazionale (in testa c’è Arveladze con ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 settembre 2022) Lanon ha vinto il proprio girone diLeague: gruppo 4 della Lega C. Lo ha dominato. Girone in cui c’era anche la Macedonia del Nord la squadra che ci ha buttato fuori dal Mondiale. La, dicevamo. Cinque vittorie e un pareggio (in casa contro la Bulgaria: 0-0). Sedici gol fatti, tre subiti. Sei ne ha messi a segno Kvichauomo nuovo non soltanto delma ormai del calcio europeo e mondiale. Ha trascinato la sua Nazionale alla promozione nel girone B diLeague. Non è da solo ma è lui la stella. Non solo delladove peraltro ha segnato 10 gol in 19 presenze (ne ha segnati due a alla Svezia e uno alla Spagna) ed è un serio candidato a diventare il cannoniere di tutti i tempi della Nazionale (in testa c’è Arveladze con ...

