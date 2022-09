Il mare ribolle di gas | Forti esplosioni vicino al NordStream

RSInews : Perdite di gas da Nord Stream: il mare 'ribolle' - Impressionanti immagini riprese dalla Difesa danese mostrano tur… - fisco24_info : Nord Stream, perdite di gas nel Baltico: il mare ribolle - Video: (Adnkronos) - Le immagini diffuse dalle forze arm… - sulsitodisimone : RT @RSInews: Perdite di gas da Nord Stream: il mare 'ribolle' - Impressionanti immagini riprese dalla Difesa danese mostrano turbolenze in… - italiaserait : Nord Stream, perdite di gas nel Baltico: il mare ribolle – Video - iltirreno : Il gas fuoriuscito dai gasdotti Nord Stream 1 e 2 sta ribollendo in superficie nel mar Baltico, agitando aree di ma… -

Le stesse Danimarca e Svezia convocano riunioni di emergenza, mentre le forze armate danesi riportano di vaste fuoriuscite visibili dalche. Inevitabile la reazione di Bruxelles : "La ...Sta ribollendo nella superficie del mar Baltico il gas fuoriuscito dai gasdotti Nord Stream 1 e 2 e sta agitando aree diche vanno dai 200 ai 1.000 metri di diametro . A riferirlo è il sito ufficiale dell'esercito danese che ha diffuso foto e video in un comunicato . Per questo motivo, in ogni area in cui si sono ...(Adnkronos) - Due esplosioni segnalate nel Mar Baltico, vicino ai gasdotti Nord Stream 1 e 2, dove sono state registrate tre diverse perdite di gas. Lo ha riferito l'Osservatorio sismico svedese, cita ...Impressionanti immagini riprese dalla Difesa danese mostrano turbolenze in aree di mare che vanno dai 200 ai 1'000 metri di diametro ...