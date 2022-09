Il malocchio gettato da Pogba su Mbappé ha funzionato?

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 27 settembre 2022) Immaginate Kylian. Cercate di visualizzarlo mentre prende palla poco dopo il cerchio di centrocampo, con quaranta metri di campo e un difensore che lo separano dalla porta. La palla viene da destra e lui avrebbe tutto il lato sinistro del campo libero. Potrebbe andare a sinistra, accelerare come al suo solito bruciando l’erba sotto i suoi piedi. Ma no, sarebbe troppo facile così. Immaginate Kylianche salta il primo difensore rientrando verso destra, scavalcandolo come una pozzanghera sul marciapiede, e a quel punto se ne trova altri tre davanti.che resiste al ritorno di un avversario alle sue spalle, che lo tocca, prova a rallentarlo, ma cade a terra come uno stuntman che prova ad aggrapparsi a una macchina in corsa.che accelera entrando in diagonale dentro l’area di rigore, portando ...