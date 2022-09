Il lapsus in apertura del Tg di La7: 'Benvenuti al telegiornale della destra' (Di martedì 27 settembre 2022) lapsus al Tg di La7 durante l'edizione delle 13.30 di martedì 27 settembre. Dopo i titoli di apertura la giornalista Bianca Caterina Bizzarri ha aperto salutando i telespettatori dicendo 'Benvenuti al ... Leggi su video.repubblica (Di martedì 27 settembre 2022)al Tg di La7 durante l'edizione delle 13.30 di martedì 27 settembre. Dopo i titoli dila giornalista Bianca Caterina Bizzarri ha aperto salutando i telespettatori dicendo 'al ...

AndreaZeoli : RT @ultimora_pol: 'Benvenuti al telegiornale della destra': lapsus della giornalista Caterina #Bizzarri in apertura del Tg di #La7 @ultim… - fabius10scudi : RT @ultimora_pol: 'Benvenuti al telegiornale della destra': lapsus della giornalista Caterina #Bizzarri in apertura del Tg di #La7 @ultim… - GiuSouthern : RT @ultimora_pol: 'Benvenuti al telegiornale della destra': lapsus della giornalista Caterina #Bizzarri in apertura del Tg di #La7 @ultim… - CrazyItalianPol : RT @ultimora_pol: 'Benvenuti al telegiornale della destra': lapsus della giornalista Caterina #Bizzarri in apertura del Tg di #La7 @ultim… - heiswicked : RT @ultimora_pol: 'Benvenuti al telegiornale della destra': lapsus della giornalista Caterina #Bizzarri in apertura del Tg di #La7 @ultim… -