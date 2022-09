Il giorno dopo in casa Pd, Pepe: “Partito nel Sannio ha retto nonostante le assenze” (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minuti“Chi sperava nel tracollo del Pd nel Sannio è rimasto deluso“. E’ questo uno dei passaggi chiave della conferenza stampa tenuta nel pomeriggio da Antonella Pepe, la candidata Dem nell’uninominale di Benevento per la Camera. Al suo fianco, come è stato per tutta la campagna elettorale, c’è il consigliere regionale Erasmo Mortaruolo. E così sarà nel prossimo futuro vista la comune volontà di “ri-costruire” sul territorio un Partito “più forte, plurale e capace di costruire una interlocuzione importante con la Regione”. Un messaggio chiaro, come chiari sono i destinatari. “Il Pd ha retto grazie a chi si è impegnato, a chi non si è sottratto a una sfida che si annunciava proibitiva e non certo per merito di chi è stato assente“. A rafforzare il concetto, la Pepe snocciola numeri ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minuti“Chi sperava nel tracollo del Pd nelè rimasto deluso“. E’ questo uno dei passaggi chiave della conferenza stampa tenuta nel pomeriggio da Antonella, la candidata Dem nell’uninominale di Benevento per la Camera. Al suo fianco, come è stato per tutta la campagna elettorale, c’è il consigliere regionale Erasmo Mortaruolo. E così sarà nel prossimo futuro vista la comune volontà di “ri-costruire” sul territorio un“più forte, plurale e capace di costruire una interlocuzione importante con la Regione”. Un messaggio chiaro, come chiari sono i destinatari. “Il Pd hagrazie a chi si è impegnato, a chi non si è sottratto a una sfida che si annunciava proibitiva e non certo per merito di chi è stato assente“. A rafforzare il concetto, lasnocciola numeri ...

