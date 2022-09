(Di martedì 27 settembre 2022) Come scriveva il creatore 007 Ian Fleming “Una volta è un caso. Due volte è una coincidenza. La terza volta è un’azione nemica“. E in effetti i “buchi” nei duesono ben tre, troppi per essere una coincidenza. La mattina di ieri è stato segnalato un brusco calo di pressione nella condotta 2 dovuto ad una perdita di gas scoperta successivamente. Stamane altre duesono state rilevate nel1, una contemporaneità molto sospetta. Al momento nessuno si sbilancia sui tempi per le riparazioni. La Germania ha affermato che probabilmente si tratta di un, di un “atto violento”. “È difficile immaginare che si tratti di coincidenze” ha detto il primo ministro danese Mette Frederiksen aggiungendo che “Non si può escludere un ...

zaiapresidente : “Oro giallo, alla scoperta delle tradizioni delle comunità italo-venete nel mondo” è il tema del convegno che si ti… - zaiapresidente : ?????? La storia dell’Oro Giallo, la polenta, accompagna quella delle migrazioni venete, in un viaggio sorprendente tr… - ombrello_giallo : RT @Silvia72011422: Questo succede quando urlate al genio per ogni cosa , rendete iconiche le prime persone che vi piacciono e le ergete a… - AntSaccoWriter : Lo scrittore e la valigia delle illusioni di Antonella Sacco #giallo #humour #ebook - BarbieriAlfonso : @an_to_nel_la Considerando che il 99% delle reazioni ormai sono sanzionate col giallo -

Il Fatto Quotidiano

Domani codiceper possibili temporali violenti e conseguente rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto ... Lo segnala il centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione...LA MEDAGLIA - A tutti i finisher sarà consegnata la medaglia, in ricordoemozioni vissute ... A distinguere le medaglie c'è il nastro, azzurro, magenta o, rispettivamente per Top 21, Fast ... Il giallo delle tre perdite dai gasdotti Nord Stream. Probabile il sabotaggio, si ipotizza una mossa di Mosca L'Italia si colora di giallo solo al Sud, dove sono di più i percettori del reddito di cittadinanza. Non per nulla Conte è stato accolto, nei territori, come "u' papà del reddito". Ma la spocchia di c ...Il commissario tecnico di Malta, Devis Mangia, è stato sollevato temporaneamente dal suo incarico per una "presunta violazione" delle politiche della Federazione. L'allenatore lombardo, ex Palermo, Sp ...