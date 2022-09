Il futuro del nostro Servizio sanitario nazionale tra guerra e pandemia (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) - La nona edizione della Summer School 2022 si è conclusa portando a casa risultati concreti e proposte da attuare Gallio-Asiago 27 settembre 2022 – La nona edizione della Summer School di https://amzn.to/3DzSypA ” si è conclusa portando a casa risultati concreti e proposte da attuare. Tre giorni di lavoro, 200 relatori, 3 sessioni parallele, durante le quali hanno fatto sentire la loro voce clinici, istituzioni, associazioni di pazienti, professioni sanitarie e politici, che hanno espresso la loro idea sulla sanità del futuro con al centro il paziente e i suoi reali bisogni. Questi i principali punti emersi dal dibattito: 1. Mancano 30mila infermieri per soddisfare le aspettative del PNRR: 20 mila per far fronte all'introduzione del nuovo “infermiere di comunità” che prevederà un infermiere ogni 3.000 abitanti; mentre altri 10 mila infermieri saranno ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) - La nona edizione della Summer School 2022 si è conclusa portando a casa risultati concreti e proposte da attuare Gallio-Asiago 27 settembre 2022 – La nona edizione della Summer School di https://amzn.to/3DzSypA ” si è conclusa portando a casa risultati concreti e proposte da attuare. Tre giorni di lavoro, 200 relatori, 3 sessioni parallele, durante le quali hanno fatto sentire la loro voce clinici, istituzioni, associazioni di pazienti, professioni sanitarie e politici, che hanno espresso la loro idea sulla sanità delcon al centro il paziente e i suoi reali bisogni. Questi i principali punti emersi dal dibattito: 1. Mancano 30mila infermieri per soddisfare le aspettative del PNRR: 20 mila per far fronte all'introduzione del nuovo “infermiere di comunità” che prevederà un infermiere ogni 3.000 abitanti; mentre altri 10 mila infermieri saranno ...

