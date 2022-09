Il falco Medvedev perde la testa e torna a sbandierare l’olocausto nucleare “Se necessario | la Russia è pronta a usare le armi atomiche”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 27 settembre 2022)a provocare l’Occidente paventando scenari da olocausto. Dopo le dichiarazioni del presidente americano Joe Biden e del primo ministro inglese Liz Truss che si sono detti pronti a pesanti reazioni contro lanel caso di una nuova escalation, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza di Mosca ex presidente della, Dmitry, ha risposto per le rime. “Devo ricordarvelo ancora, per quei sordi che sentono solo se stessi. Laha il diritto di utilizzarenucleari se, in casi predeterminati, in stretta conformità con i fondamenti della politica statale nel campo della deterrenza. Se noi o i nostri alleati veniamo attaccati usando questo tipo di arma. ...