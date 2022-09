Il complicato consiglio federale della Lega dopo la debacle elettorale (Di martedì 27 settembre 2022) AGI - È in corso nella sede di via Bellerio la riunione del consiglio federale della Lega. All'ordine del giorno, fissato da Matteo Salvini, l'analisi del voto. Oltre al segretario, sono presenti, tra gli altri, il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti; i vicesegretari Lorenzo Fontana e Andrea Crippa; il capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo; i governatori Luca Zaia, Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga e il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, che siedono nel massimo organo escutivo del partito insieme a tutti i segretari regionali. La leadership di Matteo Salvini nella Lega è a rischio? "Assolutamente no", assicura il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un incontro a Palazzo Pirelli. Ai ... Leggi su agi (Di martedì 27 settembre 2022) AGI - È in corso nella sede di via Bellerio la riunione del. All'ordine del giorno, fissato da Matteo Salvini, l'analisi del voto. Oltre al segretario, sono presenti, tra gli altri, il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti; i vicesegretari Lorenzo Fontana e Andrea Crippa; il capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo; i governatori Luca Zaia, Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga e il presidenteProvincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, che siedono nel massimo organo escutivo del partito insieme a tutti i segretari regionali. La leadership di Matteo Salvini nellaè a rischio? "Assolutamente no", assicura il presidenteRegione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un incontro a Palazzo Pirelli. Ai ...

