Il compleanno di Jovanotti con il 1° posto in radio | Palla Al Centro supera Tiziano Ferro

Leggi su optimagazine

(Di martedì 27 settembre 2022)compie 56 anni oggi. Era il 27 settembre1966 quando l’artista veniva al mondo destinato a far parlare di sé nel mondo della musica. Oggi è ildie sui social impazzano messaggi di auguri per lui, stabile in vetta nella classifica dei singoli più trasmessi in. Unche sa di vittoria per. Ha appena chiuso il lungo tour lungo le spiagge della penisola con una tappa speciale all’aeroporto di Bresso a Milano, e adesso si gode il successo diAl, il nuovo singolo che lo vede in duetto con una collega italiana molto apprezzata dal pubblico: Elisa. Scritto da Elisa Toffoli, Dario Faini,e Vanni Casagrande,Alè ...