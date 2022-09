Il centrodestra trionfa anche alle regionali siciliane | Renato Schifani nuovo governatore

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 27 settembre 2022) Ilsi conferma in Sicilia. I siciliani infatti premiano la coalizione conservatrice eleggendocome. Il forzista si impone con il 40% dei consensi staccando nettamente l’outsider Cateno De Luca che supera il 20%. Flop per il centrosinistra. La candidata Caterina Chinnici si attesta attorno al 15%, poco dietro il candidato grillino Nuccio Di Paola. Il neoha detto che rispetterà i tempi “previsti dallo Statuto: non farò altro che presentarmi in Assemblea quando sarà convocata. Farò degli incontri bilaterali chiedendo ai partiti quali sono le loro aspirazioni, chiedendo loro di darmi delle rose di nomi e delle preferenze in meritodeleghe che aspirerebbero a occupare”. “Il governo ...