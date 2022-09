Il centrodestra non può fare a meno di Forza Italia (Di martedì 27 settembre 2022) AGI - Il centrodestra ha raccolto alle elezioni legislative una maggioranza "chiara ma non schiacciante, non amplissima, soprattutto al Senato" e che non può prescindere da Forza Italia, partito che, pur ridimensionato, si rivela cruciale. È l'analisi esposta dal direttore di YouTrend, Lorenzo Pregliasco, durante un incontro con la stampa all'indomani del voto per le politiche. Né alla Camera né al Senato, quindi, FdI e Lega potrebbero governare in autonomia. Forza Italia si conferma decisiva per il successo del centrodestra e determinante per la formazione del prossimo governo. Ancora una volta, ho messo il mio impegno al servizio dell'Italia, del Paese che amo. Vi ringrazio per la fiducia. pic.twitter.com/QUz5kVkFge — Silvio Berlusconi (@berlusconi) September ... Leggi su agi (Di martedì 27 settembre 2022) AGI - Ilha raccolto alle elezioni legislative una maggioranza "chiara ma non schiacciante, non amplissima, soprattutto al Senato" e che non può prescindere da, partito che, pur ridimensionato, si rivela cruciale. È l'analisi esposta dal direttore di YouTrend, Lorenzo Pregliasco, durante un incontro con la stampa all'indomani del voto per le politiche. Né alla Camera né al Senato, quindi, FdI e Lega potrebbero governare in autonomia.si conferma decisiva per il successo dele determinante per la formazione del prossimo governo. Ancora una volta, ho messo il mio impegno al servizio dell', del Paese che amo. Vi ringrazio per la fiducia. pic.twitter.com/QUz5kVkFge — Silvio Berlusconi (@berlusconi) September ...

chedisagio : Chi pensa che PD più M5S avrebbero in qualche modo pareggiato il centrodestra, forse non si è accorto che il M5S ha… - pietroraffa : Il centrodestra, con il 44% dei voti, avrà il 57,5% dei seggi al Senato e il 58,75% alla Camera. Complimentoni a c… - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Dopo 11 anni di governi non scelti dagli elettori Il tempo della Meloni Il cen… - martinaawayland : RT @melinoae: Sarò sincera, a preoccuparmi non è la Meloni al governo che comunque ancora deve ottenere la fiducia e che probabilmente non… - chococherry_13 : RT @melinoae: Sarò sincera, a preoccuparmi non è la Meloni al governo che comunque ancora deve ottenere la fiducia e che probabilmente non… -