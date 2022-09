Il centrodestra ha la maggioranza assoluta dei seggi | 235 deputati su 400 e almeno 112 senatori su 206 

Leggi su agi

(Di martedì 27 settembre 2022) AGI - "Siamo ansiosi di lavorare con il governo italiano sui nostri obiettivi condivisi: sostenere un'Ucraina libera e indipendente, rispettare i diritti umani e costruire un futuro economico sostenibile. L'Italia è un alleato fondamentale, una democrazia forte e un partner prezioso". È il commento del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in un tweet, all'indomani delle elezioni italiane. Following yesterday's Italian elections, we are eager to work with Italy's government on our shared goals: supporting a free and independent Ukraine, respecting human rights, and building a sustainable economic future. Italy is a vital ally, strong democracy, and valued partner. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 26, 2022 L'Emilia Romagna va al centrodestra. E Bologna vista dall'alto è un puntino rosso in un mare azzurro confermandosi fortino (piccolo) della sinistra. ...