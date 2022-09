Il centrodestra ha la maggioranza assoluta dei seggi, 235 deputati su 400 e almeno 112 senatori su 200 (Di martedì 27 settembre 2022) AGI - Il centrodestra ha raccolto alle elezioni legislative del 25 settembre una maggioranza "chiara ma non schiacciante, non amplissima, soprattutto al Senato" e che non può prescindere da Forza Italia, partito che, pur ridimensionato, si rivela cruciale. L'analisi di YouTrend spiega quali siano i dati sui seggi conquistati dalla coalizione guidata da Fratelli d'italia e Giorgia Meloni: 235 deputati su 400 e almeno 112 senatori su 200. Emilia Romagna e Toscana, cadono i fortini 'rossi' E Bologna vista dall'alto è un puntino rosso in un mare azzurro confermandosi fortino (piccolo) della sinistra. Nella regione guidata da Stefano Bonaccini (Pd) il centrodestra (al 39%) ha preso quattro punti in più rispetto al centrosinistra. E anche qui il partito di Giorgia Meloni raggiunge consensi storici. ... Leggi su agi (Di martedì 27 settembre 2022) AGI - Il centrodestra ha raccolto alle elezioni legislative del 25 settembre una"chiara ma non schiacciante, non amplissima, soprattutto al Senato" e che non può prescindere da Forza Italia, partito che, pur ridimensionato, si rivela cruciale. L'analisi di YouTrend spiega quali siano i dati suiconquistati dalla coalizione guidata da Fratelli d'italia e Giorgia Meloni: 235su 400 e112su 200. Emilia Romagna e Toscana, cadono i fortini 'rossi' E Bologna vista dall'alto è un puntino rosso in un mare azzurro confermandosi fortino (piccolo) della sinistra. Nella regione guidata da Stefano Bonaccini (Pd) il centrodestra (al 39%) ha preso quattro punti in più rispetto al centrosinistra. E anche qui il partito di Giorgia Meloni raggiunge consensi storici. ...

LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Dopo 11 anni di governi non scelti dagli elettori Il tempo della Meloni Il cen… - pietroraffa : Dato importante: il centrodestra ha la maggioranza assoluta, ma quella dei 2/3 - per cambiare la Costituzione senza… - tg2rai : Il #Centrodestra ha vinto le elezioni politiche di ieri con il 44,5% dei voti. A trainare la coalizione,… - PaoloStanzani4 : Il centrodestra ha la maggioranza assoluta dei seggi, 237 deputati su 400 e almeno 113 senatori su 206 … - signori_massimo : 1) la Costituzione è italiana non ha altri appellativi 2) la maggioranza del Paese sta a centrodestra 3) non c'… -

Salvini, è sempre più crisi: Meloni gli nega il ministero dell'Interno ... con Fratelli d'Italia che ha doppiato il Carroccio in due ... Se non fosse per la vittoria del centrodestra sarebbe stata una ...Italia sono entrambe numericamente indispensabili per una maggioranza di ... Chi sono gli eletti della Lega: tutti i nuovi deputati e senatori ...nei prossimi giorni è già possibile fare un bilancio di chi ha ... Al momento i seggi assegnati alla coalizione di centrodestra sono ... qui tutti i dettagli sui numeri della maggioranza . leggi anche ... ... con Fratelli d'Italia chedoppiato il Carroccio in due ... Se non fosse per la vittoria delsarebbe stata una ...Italia sono entrambe numericamente indispensabili per unadi ......nei prossimi giorni è già possibile fare un bilancio di chi... Al momento i seggi assegnati alla coalizione disono ... qui tutti i dettagli sui numeri della. leggi anche ...