(Di martedì 27 settembre 2022) Parole di pace contro la follia di chi - in primi la Russia di Putin - minaccia il ricorso alle armi nucleari e pretende che le sue conquiste illegali e unilaterali siano legge per ilintero. Un ...

Globalist.it

Quella nucleare, ha sottolineato il, è una minaccia incombente che ha implicazioni devastanti per tutta l'umanità e dimostra che l'obiettivo di una definitiva eliminazione delle ...Quella nucleare, ha sottolineato il, è una minaccia incombente che ha implicazioni devastanti per tutta l'umanità e dimostra che l'obiettivo di una definitiva eliminazione delle ... Il cardinale Parolin: “Mondo vicino all’abisso di una guerra nucleare, ripugnanti le minacce” Un mondo “vicino all’abisso di una guerra nucleare”. A ribadirlo è il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, intervenuto alle Nazioni Unite in un incontro ad alto livello per la Giornata ...(Adnkronos) - Un mondo "vicino all'abisso di una guerra nucleare". A ribadirlo, come riporta Vatican News, è il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, ...