Il capolavoro politico di Giorgia Meloni: una destra adulta e aggregatrice (Di martedì 27 settembre 2022) Concluso il rito delle urne e acquisito il consenso del corpo elettorale, Giorgia Meloni passerà nei prossimi giorni dallo spazio scenico di leader vittoriosa a quello di presidente incaricato di formare il nuovo governo. Com’è naturale, i commentatori si dedicheranno alla costituzione dell’esecutivo e alla figura del futuro presidente del Consiglio che incide in modo profondo e innovativo la storia d’Italia. Il che è si giustifica, oltre che con gli obblighi della cronaca, con la prima volta di una donna premier e di un premier di destra: due “prime” che segneranno la vita della nostra Repubblica. E che, inevitabilmente, portano con sé un carico di emozioni ed aspettative, insieme a qualche preoccupazione destinato presto a svanire. Fino ad allora, qualche considerazione il voto la merita, prima che il discorso pubblico elettorale ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 settembre 2022) Concluso il rito delle urne e acquisito il consenso del corpo elettorale,passerà nei prossimi giorni dallo spazio scenico di leader vittoriosa a quello di presidente incaricato di formare il nuovo governo. Com’è naturale, i commentatori si dedicheranno alla costituzione dell’esecutivo e alla figura del futuro presidente del Consiglio che incide in modo profondo e innovativo la storia d’Italia. Il che è si giustifica, oltre che con gli obblighi della cronaca, con la prima volta di una donna premier e di un premier di: due “prime” che segneranno la vita della nostra Repubblica. E che, inevitabilmente, portano con sé un carico di emozioni ed aspettative, insieme a qualche preoccupazione destinato presto a svanire. Fino ad allora, qualche considerazione il voto la merita, prima che il discorso pubblico elettorale ...

SecolodItalia1 : Il capolavoro politico di Giorgia Meloni: una destra adulta e aggregatrice - mimmolipari : @CarloCalenda Certo, non vediamo l'ora di venire con te e con il Renzi d'Arabia dopo il regalo che avete fatto alla… - CiaChiu : RT @Misurelli77: L'alleanza PD,M5S e sinistra avrebbe vinto le elezioni in carrozza su un tappeto rosso,ma un geniaccio (Letta) voleva vinc… - Vale21919464 : RT @Misurelli77: L'alleanza PD,M5S e sinistra avrebbe vinto le elezioni in carrozza su un tappeto rosso,ma un geniaccio (Letta) voleva vinc… - maneramatteo : @Franciscktrue Ringrazia Letta per il capolavoro politico piuttosto. Troppo facile fare lo scaricabarile scordandos… -