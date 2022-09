Il bilancio economico della Russia è sempre più disastroso (Di martedì 27 settembre 2022) « L’avanzo di bilancio della Russia evapora man mano che le entrate energetiche si riducono», ha titolato il 12 settembre il Financial Times. «L’avanzo di bilancio della Russia è crollato ad agosto a causa delle sanzioni e del rallentamento delle forniture di gas naturale all’Europa», ha titolato il 13 settembre Business Insider. «Il Petrolio a buon mercato e la guerra in Ucraina stanno scavando un buco nelle finanze della Russia», ha titolato il 15 settembre la Cnn. «Sanzioni alla Russia, l’attivo di bilancio di Mosca si è ridotto di 10 volte in 100 giorni», ha titolato il Corriere della Sera il 22 settembre. E il 23 settembre Bloomberg nello spiegare che «Putin prepara un aumento del 43% ... Leggi su linkiesta (Di martedì 27 settembre 2022) « L’avanzo dievapora man mano che le entrate energetiche si riducono», ha titolato il 12 settembre il Financial Times. «L’avanzo diè crollato ad agosto a causa delle sanzioni e del rallentamento delle forniture di gas naturale all’Europa», ha titolato il 13 settembre Business Insider. «Il Petrolio a buon mercato e la guerra in Ucraina stanno scavando un buco nelle finanze», ha titolato il 15 settembre la Cnn. «Sanzioni alla, l’attivo didi Mosca si è ridotto di 10 volte in 100 giorni», ha titolato il CorriereSera il 22 settembre. E il 23 settembre Bloomberg nello spiegare che «Putin prepara un aumento del 43% ...

