Il 29 settembre un’intensa serata di cultura a Palazzo Valignani di Torrevecchia Teatina (Di martedì 27 settembre 2022) Giovedì prossimo 29 settembre alle ore 17, presso la sala convegni del Palazzo Valignani in Torrevecchia Teatina (Chieti), incontro con Goffredo Palmerini, autore di “Mosaico di voci”. Sarà proiettato il film documentario “Le Anime Sante” del regista Luca Cococcetta sul restauro della chiesa aquilana. Mario D’Alessandro parlerà della storia dei fratelli Pomilio, imprenditori geniali. Partecipano, oltre all’autore e al regista, Francesca Pompa, editrice e gallerista One Group, Massimo Pamio, il sindaco Francesco Seccia, l’assessore Pino Lamonaca. La manifestazione è patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Torrevecchia Teatina e dalla sezione di Chieti di Italia Nostra, con l’organizzazione di AMALA, Ass. Amici Museo Lettera d’Amore e AbruzziAMOci. L’Aquila, Chiesa ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 27 settembre 2022) Giovedì prossimo 29alle ore 17, presso la sala convegni delin(Chieti), incontro con Goffredo Palmerini, autore di “Mosaico di voci”. Sarà proiettato il film documentario “Le Anime Sante” del regista Luca Cococcetta sul restauro della chiesa aquilana. Mario D’Alessandro parlerà della storia dei fratelli Pomilio, imprenditori geniali. Partecipano, oltre all’autore e al regista, Francesca Pompa, editrice e gallerista One Group, Massimo Pamio, il sindaco Francesco Seccia, l’assessore Pino Lamonaca. La manifestazione è patrocinata dall’Amministrazione Comunale die dalla sezione di Chieti di Italia Nostra, con l’organizzazione di AMALA, Ass. Amici Museo Lettera d’Amore e AbruzziAMOci. L’Aquila, Chiesa ...

CremoniniCesare : Ho realizzato molte cose nella mia vita ma questa è l’esperienza più intensa fatta con la musica. 29 settembre 2022… - NOUBSEDIZIONI : Torrevecchia Teatina – Il 29 settembre un’intensa serata di cultura - HHemsy : RT @ManfrediPotenti: ??IL 25 SETTEMBRE PORTA LA TUA TERRA IN PARLAMENTO... #Pisa #Livorno #Viareggio #Camaiore #Massarosa - DamatoRicardo : RT @ManfrediPotenti: ??IL 25 SETTEMBRE PORTA LA TUA TERRA IN PARLAMENTO... #Pisa #Livorno #Viareggio #Camaiore #Massarosa - MarinellaU : RT @ManfrediPotenti: ??IL 25 SETTEMBRE PORTA LA TUA TERRA IN PARLAMENTO... #Pisa #Livorno #Viareggio #Camaiore #Massarosa -